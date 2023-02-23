Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга поделилась рецептом украинских пундыков.

"Чтобы немного успокоиться.

Эти пундики впервые мне приготовила когда-то знакомая из Франковска, но в Париже (Лина, привет).

Напишите мне, откуда они все-таки родом, из какого региона и кому их готовила бабушка. Потому что у нас в Николаевской области точно о гамбовцах не знали.

Но это так просто и вкусно, дети в восторге от них. Оно и не вареник, и не галушка, и не пончик….говорю же – пундик", - написала Ольга под публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя бабушка из Закарпатья делала всегда гомбовцы на тесте из картофельного пюре. И обваливала все в сухарях толченых+орехи грецкие молотые. А начинка была варенье сливовое, иногда Вишневое";

"Спасибо за рецепт) О ягодах замороженные тоже жалуются, что не наморозила. Но этим летом действительно не до заготовок было. Не знала, где окажусь на следующий день, не говоря уже о зиме. А оказалось, благодаря ВСУ, что никуда и не уехала из Запорожья".

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