Відома артистка Ірина Білик поділилася архівним кадром, на якому вона ще зовсім молоденька та з темним волоссям.

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табриза та багато гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала обкладинку свого альбому "ОМА", який вийшов 23 роки тому.

Як видно, на цій обкладинці знімок самої Ірини, тут вона ще зовсім молоденька, на ній чорне вбрання, а за спиною щось на зразок червоних крил. При цьому тут у неї довге, кучеряве темне волосся, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Білик занурила українців у ностальгію: "Чула про те, що альбом #ОМА, якому сьогодні виповнюється 23 роки, тоді випередив свій час, теж згодна з цією думкою. Пісні цього альбому зачаровують не тільки своєю музичністю але і своєю життєвою філософією! А яка ваша улюблена пісня в цьому альбомі?".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати публікацію зірки:

"Знаю всі пісні на згадку, і не тільки цього альбому! Пісні, які проникають у саме серце, душу та розум!".

"Цей альбом було важко купити, оскільки він розходився прямо на очах!"

"Там усі пісні чудові".

"Депресивний альбом, і найкращий на той час".

"Чудовий альбом! Усі пісні дивовижні, досі прослуховую".

"Геніальна робота".

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