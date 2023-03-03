Известная артистка Ирина Билык поделилась архивным кадром, на котором она еще совсем молоденькая и с темными волосами.

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза и много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала обложку своего альбома "ОМА", который вышел 23 года назад.

Как видно, на этой обложке снимок самой Ирины, здесь она еще совсем молоденькая, на ней черный наряд, а за спиной что-то типа красных крыльев. При этом здесь у нее длинные, кудрявые темные волосы, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Билык погрузила украинцев в ностальгию: "Слышала о том, что альбом #ОМА, которому сегодня исполняется 23 года, тогда опередил свое время, тоже согласна с этим мнением. Песни этого альбома завораживают не только своей музыкальностью, но и своей жизненной философией! А какая ваша любимая песня в этом альбоме?".

Поклонники не прошли мимо и принялись лайкать и комментировать публикацию звезды:

"Знаю все песни на память, и не только этого альбома! Песни, которые проникают в самое сердце, душу и разум!".

"Этот альбом было трудно купить, поскольку он расходился прямо на глазах!".

"Там все песни чудесные".

"Депрессивный альбом, и самый лучший в то время".

"Великолепный альбом! Все песни удивительны, до сих пор прослушиваю".

"Гениальная работа".

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