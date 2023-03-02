Дружина українського виконавця Віктора Павлика не перестає захоплювати своїм почуттям стилю. Блогер Катерина Репяхова зважилася порадувати передплатників новою добіркою образів. Цього разу акцент – на класичних та романтичних луках для теплого сезону. Добірку молода мама опублікувала в Інстаграм.

Зокрема, Катерина Репяхова приміряла чотири вбрання і попросила у користувачів мережі ради, яка з них краща. Перед дзеркалом вона покружляла в різних, але в той же час дуже схожих сукнях.

Перша цибуля Катерини Репяхової складалася з приталеної оксамитової сукні, довгими рукавами та спідницею на кшталт 90-х із розрізом у зоні стегна. Друга цибуля - сукня довжиною практично до колін, з довгими рукавами, доповнена сміливим декольте та вирізами в районі талії. Сукня зробила і без того струнку фігуру просто досконалою. Третя цибуля неймовірно смілива, адже облягає фігуру блогера. Чорна сукня з прямими рукавами та високим горлом чудово їй личила. А остання сукня була дуже схожою на третю, але без розрізу в районі стегна.

У користувачів мережі вона поцікавилася, яке їй найбільше підходить і що вони порадять. Думки підписників розділилися: "У тебе красива фігура, тому всі виглядають чудово. Робіть будь-який вибір", "Всі сукні чудово виглядають на такій фігурі", "Четверта найкраща", "Мені подобаються всі, але третє простий вогонь".

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