Жена украинского исполнителя Виктора Павлика не перестает восхищать своими чувством стиля. Блогер Екатерина Репяхова решилась порадовать подписчиков новой подборкой образов. В этот раз акцент - на классических и романтических луках для теплого сезона. Подборку молодая мамочка опубликовала в Инстаграм.

В частности, Екатерина Репяхова примеряла четыре наряда и попросила у пользователей сети совета, какой из них лучше. Перед зеркалом она покружилась в разных, но в то же самое время, весьма похожих платьях.

Первый лук Екатерины Репяховой состоял из приталенного бархатного платья, длинными рукавами и юбкой в духе 90-х с разрезом в зоне бедра. Второй лук - платье длиной практически до колен, с длинными рукавами, дополненное смелым декольте и вырезами в районе талии. Платье сделало и без того стройную фигуру просто совершенной. Третий лук невероятно смелый, ведь облегает фигуру блогера. Черное платье с прямыми рукавами и высоким горлом прекрасно ей шло. А последнее платье было очень похожим на третье, но без разреза в районе бедра.

У пользователей сети она поинтересовалась, какое больше подходит и что они посоветуют. Мнения подписчиков разделились: "У тебя красивая фигура, поэтому все выглядят отлично. Делайте любой выбор", "Все платья отлично смотрятся на такой фигуре", "Четвертое самое лучшее", "Мне нравятся все, но третье прост огонь".

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.

А еще Politeka сообщала, что Павлик с молодой женой и сыном растрогал счастьем на отдыхе.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика задела украинцев тяжелыми кадрами.