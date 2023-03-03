Маша Єфросиніна, Катерина Репяхова, Тіна Кароль та інші артисти відреагували на обстріл окупантів по житловому будинку.

Як відомо, вночі у Запоріжжі стався обстріл, внаслідок якого постраждав багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, ракети С-300 були використані для атаки, що знову стривожило українців.

Секретар міськради повідомив, що житловий будинок в одному із районів міста отримав руйнування. Запорізька ОВА повідомила, що три поверхи багатоквартирного будинку було зруйновано. Окупанти майже повністю знищили один 5-поверховий будинок, і двоє людей загинули.

ДСНС України заявив, що з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб, і 20 людей було евакуйовано із пошкоджених квартир. Наразі докладна інформація про подію уточнюється, артисти масово публікують кадри з місця події, закликаючи підтримати постраждалих.

Тіна Кароль, Маша Єфросиніна, Катерина Репяхова, Надя Дорофєєва одразу ж висловилися.

"А ще я завжди ненавидитиму росію!" – додала Марія.

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