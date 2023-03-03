Як відомо, вночі у Запоріжжі стався обстріл, внаслідок якого постраждав багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, ракети С-300 були використані для атаки, що знову стривожило українців.
Секретар міськради повідомив, що житловий будинок в одному із районів міста отримав руйнування. Запорізька ОВА повідомила, що три поверхи багатоквартирного будинку було зруйновано. Окупанти майже повністю знищили один 5-поверховий будинок, і двоє людей загинули.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Перехід на новий календар, в ПЦУ показали, коли і що тепер святкується: "Починаючи з цього місяця..."
ЗСУ отримали нову серйозну перевагу у битві за Бахмут: як змінилася ситуація
Андре Тан показав українкам, як стильно носити звичайне худі: "Це буде дуже гарний образ"
"Забирають на ношах": Київ сколихнули серйозні НП, небо затягнуте димом
ДСНС України заявив, що з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб, і 20 людей було евакуйовано із пошкоджених квартир. Наразі докладна інформація про подію уточнюється, артисти масово публікують кадри з місця події, закликаючи підтримати постраждалих.
Тіна Кароль, Маша Єфросиніна, Катерина Репяхова, Надя Дорофєєва одразу ж висловилися.
"А ще я завжди ненавидитиму росію!" – додала Марія.
Ми також писали, пішов уже десятий рік з того, як російські спецслужби розпочали незаконну операцію з анексії Криму. Зіркова кримчанка Маша Єфросиніна в інтерв'ю на YouTube каналі "Розмова" зізналася, як реагує на "бавовни" на півострові та розповіла про родичів, які там живуть.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.