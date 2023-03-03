Маша Ефросинина, Катерина Репяхова, Тина Кароль и другие артисты отреагировали на обстрел оккупантов по жилому дому.

Как известно, ночью в Запорожье произошел обстрел, в результате которого пострадал многоэтажный дом. По предварительной информации, ракеты С-300 были использованы для атаки, что снова встревожило украинцев.

Секретарь горсовета сообщил, что жилой дом в одном из районов города получил разрушения. Запорожская ОВА сообщила, что три этажа многоквартирного дома были разрушены. Оккупанты почти полностью уничтожили один 5-этажный дом, и два человека погибли.

ГСЧС Украины заявил, что из-под завалов удалось спасти 8 человек, и 20 человек были эвакуированы из поврежденных квартир. В настоящее время подробная информация о происшествии уточняется, артисты массово публикуют кадры с места происшетствия, призывая поддержать пострадавших.

Тина Кароль, Маша Ефросинина, Катерина Репяхова, Надя Дорофеева сразу же высказались.

"А еще я всегда буду ненавидеть россию!" - добавила Мария.

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