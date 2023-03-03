Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво викликав розчулення і захоплення, показавши в мережі Інстаграм-Сторіз свою "усміхнену" фотографію в молодості та "плаксиву" у дитинстві. Зазначається, що ці фото він попросив надіслати у мами.

На фото з дитинства маленький Ектор плаче і вочевидь не хоче позувати перед камерою. Він одягнений у милий комбінезончик та жовту футболку.

Крім того, суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" показав знімок, на якому постав перед шанувальниками зовсім молодим. На архівному кадрі він здався струнким красенем із густою чорною шевелюрою.

Ектор Хіменес Браво також розповів, що рішення стати шеф-кухарем ухвалив одразу після школи. Він вирушив до Боготи, де вступив до академії кулінарії. З цього моменту розпочинається його кар'єра. Як він зізнався, пов'язати життя з кулінарією Хіменес-Браво вирішив через те, що любив готувати з дитинства.

"Так, я любив готувати. Коли був маленьким, мама часто випікала щось смачненьке, а я любив їй допомагати", - згадав Ектор Хіменес Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.