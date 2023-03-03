Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво вызвал умиление и восторг, показав в сети Инстаграм-Сториз свою "улыбчивую" фотографию в молодости и "плаксивую" в детстве. При этом отмечается, что эти фото он попросил прислать у мамы.

На фото из детства маленький Эктор плачет и явно не хочет позировать перед камерой. Он одет в милый комбинезончик и желтую футболку.

Кроме того, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" показал снимок, на котором предстал перед поклонниками совсем молоденьким. На архивном кадре он показался стройным красавцем с густой черной шевелюрой.

Эктор Хименес Браво также рассказал, что решение стать шеф-поваром принял сразу после школы. Он отправился в Боготу, где поступил в академию кулинарии. С этого момента начинается его карьера. Как он признался, связать жизнь с кулинарией Хименес-Браво решил из-за того, что обожал готовить с детства.

"Да, я обожал готовить. Когда был маленьким, мама частенько выпекала что-то вкусненькое, а я любил ей помогать", - вспомнил Эктор Хименес Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.