Відома актриса опублікувала відео у своєму особистому обліковому записі в Instagram, на якому продемонструвала, як прикрасила свою квартиру в Києві до дня народження своєї доньки. Анюта була приємно вражена, побачивши надуті гелієм повітряні кулі з вітальними написами, а також великі надувні цифри "21".

"З днем ​​народження, моя доню! Вся ця краса тільки для тебе. Вітаю, моя рідненька", - написала Ольга Сумська у підписі до посту.

Як відомо, Ольга Сумська народила свою молодшу дочку у 2002 році, більш ніж за 10 років після початку роману зі своїм колегою. Зірка також має дочку від першого шлюбу - Антоніна, яка живе в Росії. Артистка дуже рідко показує своїх дітей у мережі.

Ми також писали, зараз зірка разом із колегами зайнята в рамках нового туру і щодня показує, яку виставу дає цього разу.

"Дніпро, дякую за аншлаг! Дніпро, вперше за довгий час ми у вас!" – поділилася Ольга під новими кадрами. Зазначимо, активні виступи в артистів розпочалися нещодавно, більшість також займається волонтерством, аби підтримати ЗСУ.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.