Известная актриса опубликовала видео в своем личном аккаунте в Instagram, на котором продемонстрировала, как украсила свою квартиру в Киеве к дню рождения своей дочери. Анюта была приятно удивлена, увидев надутые гелием воздушные шары с поздравительными надписями, а также большие надувные цифры "21".

"С днем рождения, моя доченька! Вся эта красота только для тебя. Поздравляю, моя родненькая", - написала Ольга Сумская в подписи к посту.

Как известно, Ольга Сумская родила свою младшую дочь в 2002 году, более чем через 10 лет после начала романа со своим коллегой. У звезды также есть дочь от первого брака - Антонина, которая живет в рф. Артистка очень редко показывает своих детей в сети.

Мы также писали, сейчас звезда вместе с коллегами занята в рамках нового тура и каждый день показывает, какой спектакль дает в этот раз.

"Днепр, спасибо за аншлаг! Днепр, в первый раз за долгое время мы у вас!" - поделилась Ольга под новыми кадрами. Отметим, активные выступления у артистов начались недавно, большинство также занимается волонтерством, чтобы поддержать ВСУ.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.