Навіть у приготуванні такої простої страви, як омлет, є багато різноманітних нюансів. Найшвидший і найнезвичайніший спосіб - це приготувати його в пакеті. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво запропонував рецепт омлету у пакеті.
Цей рецепт настільки простий і швидкий, що надихне на готування навіть ледарів. Омлет у пакеті дуже рятує, коли часу мало, посуд незручно мити або не хочеться бруднити сковороду. Рецепт Ектора Хіменеса Браво розрахований на двох людей і готується без олії.
Для приготування омлету знадобляться такі інгредієнти:
- 3 сирі курячі яйця;
- 100 г помідорів чері;
- 50 г молока;
- 50 г кукурудзи;
- 30 г зеленої цибулі.
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Спосіб приготування:
- Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння.
- Вбийте яйця в глибокий посуд і присмачіть сіллю та перцем
- Потім візьміть зип-пакет і перелийте туди яйця та молоко;
- Додайте нарізані помідори, кукурудзу та зелену цибулю;
- Перемішайте та щільно закрийте пакет.
- Пакет із омлетом покладіть у каструлю з окропом і варіть протягом 5 – 10 хвилин.
- Потім обережно вийміть пакет, перекладіть на тарілку і розріжте, щоб дістати омлет.
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