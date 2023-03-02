Навіть у приготуванні такої простої страви, як омлет, є багато різноманітних нюансів. Найшвидший і найнезвичайніший спосіб - це приготувати його в пакеті. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво запропонував рецепт омлету у пакеті.

Цей рецепт настільки простий і швидкий, що надихне на готування навіть ледарів. Омлет у пакеті дуже рятує, коли часу мало, посуд незручно мити або не хочеться бруднити сковороду. Рецепт Ектора Хіменеса Браво розрахований на двох людей і готується без олії.

Для приготування омлету знадобляться такі інгредієнти:

3 сирі курячі яйця;

100 г помідорів чері;

50 г молока;

50 г кукурудзи;

30 г зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння.

Вбийте яйця в глибокий посуд і присмачіть сіллю та перцем

Потім візьміть зип-пакет і перелийте туди яйця та молоко;

Додайте нарізані помідори, кукурудзу та зелену цибулю;

Перемішайте та щільно закрийте пакет.

Пакет із омлетом покладіть у каструлю з окропом і варіть протягом 5 – 10 хвилин.

Потім обережно вийміть пакет, перекладіть на тарілку і розріжте, щоб дістати омлет.

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