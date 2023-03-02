Даже в приготовлении такого простого блюда, как омлет, есть много разнообразных нюансов. Самый быстрый и необычный способ - это приготовить его в пакете. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил рецепт омлета в пакете.
Этот рецепт настолько прост и быстр, что воодушевит на готовку даже лентяев. Омлет в пакете очень выручает, когда времени мало, посуду неудобно мыть или не хочется пачкать сковороду. Рецепт Эктора Хименеса Браво рассчитан на двух человек и готовится без масла.
Для приготовления омлета понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 сырых куриных яйца;
- 100 граммов помидоров черри;
- 50 граммов молока;
- 50 граммов кукурузы;
- 30 граммов зеленого лука.
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Способ приготовления:
- Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения.
- Вбейте яйца в глубокую посуду и сдобрите солью и перцем
- Затем возьмите зип-пакет и перелейте туда яйца и молоко;
- Добавьте нарезанные помидоры, кукурузу и зеленый лук;
- Перемешайте и плотно закройте пакет.
- Пакет с омлетом положите в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
- Затем осторожно выньте пакет, переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать омлет.
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