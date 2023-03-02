Даже в приготовлении такого простого блюда, как омлет, есть много разнообразных нюансов. Самый быстрый и необычный способ - это приготовить его в пакете. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил рецепт омлета в пакете.

Этот рецепт настолько прост и быстр, что воодушевит на готовку даже лентяев. Омлет в пакете очень выручает, когда времени мало, посуду неудобно мыть или не хочется пачкать сковороду. Рецепт Эктора Хименеса Браво рассчитан на двух человек и готовится без масла.

Для приготовления омлета понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 сырых куриных яйца;
  • 100 граммов помидоров черри;
  • 50 граммов молока;
  • 50 граммов кукурузы;
  • 30 граммов зеленого лука.

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Способ приготовления:

  • Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения.
  • Вбейте яйца в глубокую посуду и сдобрите солью и перцем
  • Затем возьмите зип-пакет и перелейте туда яйца и молоко;
  • Добавьте нарезанные помидоры, кукурузу и зеленый лук;
  • Перемешайте и плотно закройте пакет.
  • Пакет с омлетом положите в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
  • Затем осторожно выньте пакет, переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать омлет.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.