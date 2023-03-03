На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram опублікували рецепт фаршированих перців "під вино" від Ольги Мартиновської. Це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні.
Спершу приготуємо самі перці. Нам знадобляться:
- перці сорту капі різного кольору — 3 шт.
- оливкова олія — 2 ст. л.
- чебрець
Перці миємо та викладаємо на деко. Поливаємо оливковою олією, посипаємо чебрецем і запікаємо в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Далі перчики треба остудити та зняти з них шкірку. Насіння дістаємо ложкою, зберігаючи цілісність овочів.
Ольга Мартиновська пропонує три варіпнти начинки. Для першого нам знадобляться такі інгредієнти:
- вершковий сир — 2 ст. л.
- тунець в олії — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- сіль — 1 щіпка
- орегано або кінза
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Для другого варіанту начинки:
- фета — 2 ст. л.
- суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль
- листочки свіжого чебрецю
Для третього варіанту беремо:
- хумус (краще домашній) густий
- оливкова олія
- зіра
- шавлія свіжа
- лимонний сік
Інгредієнти першого і другого варіанту начинки треба перемішати до однорідної маси, попередньо фету розім’явши виделкою. Інгредієнти для третього варіанту начинки — перемішати між собою ложкою. За допомогою двох ложок акуратно начиняємо перці. Посипаємо їх ароматними травами і додаємо кілька крапель оливкової олії.
Падавати фаршировані перці найкраще з грінками. Вчорашній хліб нарізаємо скибочками, змащуємо оливковою олією, натираємо часником і готуємо грінки на сковороді гриль.
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