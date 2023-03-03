На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram опублікували рецепт фаршированих перців "під вино" від Ольги Мартиновської. Це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні.

Спершу приготуємо самі перці. Нам знадобляться:

перці сорту капі різного кольору — 3 шт.

оливкова олія — ​​2 ст. л.

чебрець

Перці миємо та викладаємо на деко. Поливаємо оливковою олією, посипаємо чебрецем і запікаємо в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Далі перчики треба остудити та зняти з них шкірку. Насіння дістаємо ложкою, зберігаючи цілісність овочів.

Ольга Мартиновська пропонує три варіпнти начинки. Для першого нам знадобляться такі інгредієнти:

вершковий сир — 2 ст. л.

тунець в олії — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

сіль — 1 щіпка

орегано або кінза

Для другого варіанту начинки:

фета — 2 ст. л.

суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль

листочки свіжого чебрецю

Для третього варіанту беремо:

хумус (краще домашній) густий

оливкова олія

зіра

шавлія свіжа

лимонний сік

Інгредієнти першого і другого варіанту начинки треба перемішати до однорідної маси, попередньо фету розім’явши виделкою. Інгредієнти для третього варіанту начинки — перемішати між собою ложкою. За допомогою двох ложок акуратно начиняємо перці. Посипаємо їх ароматними травами і додаємо кілька крапель оливкової олії.

Падавати фаршировані перці найкраще з грінками. Вчорашній хліб нарізаємо скибочками, змащуємо оливковою олією, натираємо часником і готуємо грінки на сковороді гриль.

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