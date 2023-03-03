На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали рецепт фаршированных перцев "под вино" от Ольги Мартыновской. Это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской и украинской кухни.
Сначала приготовим сами перцы. Нам понадобятся:
- перцы сорта капи разного цвета - 3 шт.
- оливковое масло - 2 ст. л.
- чабрец
Перцы моем и выкладываем на противень. Поливам оливковым маслом, посыпаем тимьяном и запекаем в духовке 10-12 минут при температуре 180 градусов. Дальше перчики нужно остудить и снять с них кожуру. Семена достаем ложкой, сохраняя цельность овощей.
Ольга Мартыновская предлагает три варианта начинки. Для первого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливочный сыр - 2 ст. л.
- тунец в масле – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- соль - 1 щепотка
- орегано или кинза
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Для второго варианта начинки:
- фета - 2 ст. л.
- смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец черный, соль
- листочки свежего тимьяна
Для третьего варианта берем:
- хумус (лучше домашний) густой
- оливковое масло
- зира
- шалфей свежий
- лимонный сок
Ингредиенты первого и второго варианта начинки надо перемешать до однородной массы, предварительно размяв фету вилкой. Ингредиенты для третьего варианта начинки – перемешать между собой ложкой. С помощью двух ложек аккуратно начиняем перцы. Посыпаем их ароматными травами и добавляем несколько капель оливкового масла.
Подавать фаршированные перцы лучше всего с гренками. Вчерашний хлеб нарезаем ломтиками, смазываем оливковым маслом, натираем чесноком и готовим гренки на сковороде гриль.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
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