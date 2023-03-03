На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали рецепт фаршированных перцев "под вино" от Ольги Мартыновской. Это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской и украинской кухни.

Сначала приготовим сами перцы. Нам понадобятся:

перцы сорта капи разного цвета - 3 шт.

оливковое масло - 2 ст. л.

чабрец

Перцы моем и выкладываем на противень. Поливам оливковым маслом, посыпаем тимьяном и запекаем в духовке 10-12 минут при температуре 180 градусов. Дальше перчики нужно остудить и снять с них кожуру. Семена достаем ложкой, сохраняя цельность овощей.

Ольга Мартыновская предлагает три варианта начинки. Для первого нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочный сыр - 2 ст. л.

тунец в масле – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль - 1 щепотка

орегано или кинза

Для второго варианта начинки:

фета - 2 ст. л.

смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец черный, соль

листочки свежего тимьяна

Для третьего варианта берем:

хумус (лучше домашний) густой

оливковое масло

зира

шалфей свежий

лимонный сок

Ингредиенты первого и второго варианта начинки надо перемешать до однородной массы, предварительно размяв фету вилкой. Ингредиенты для третьего варианта начинки – перемешать между собой ложкой. С помощью двух ложек аккуратно начиняем перцы. Посыпаем их ароматными травами и добавляем несколько капель оливкового масла.

Подавать фаршированные перцы лучше всего с гренками. Вчерашний хлеб нарезаем ломтиками, смазываем оливковым маслом, натираем чесноком и готовим гренки на сковороде гриль.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.