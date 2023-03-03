Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала миле відео із модного дефіле по вулиці.

Як видно, на нових кадрах Даша з'явилася в стильному аутфіті – на ній строгі чорні штани із завищеною талією та біла блузка, поверх якої вона накинула довге темне пальто. Свій образ блогерша доповнила невеликою сумочкою та сонцезахисними окулярами, а її волосся майорить на вітрі.

У підписі до публікації Квіткова залишила лише кумедні емодзі, а шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нове відео:

"Де взяти таке пальто?".

"Цибуля гарна, але потім буде говорити, що захворіла і погано почувається".

"Млинець, залипла... і слухати, і дивитися".

"Стильно".

"Красуня".

"Не холодно?".

"Агент Даша".

"Така кайфова модниця".

"Нереально стильно".

"Дуже класний look, вам підходить".

"Ну це підпал. Яка жіноча енергія".

"Цей образ вау".

"Неможливо зупинитись дивитися".

"Стильно та дуже красиво".

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