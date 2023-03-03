Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила милое видео с модного дефиле по улице.

Как видно, на новых кадрах Даша появилась в стильном аутфите – на ней строгие черные брюки с завышенной талией и белоснежная блузка, поверх которой она накинула длинное темное пальто. Свой образ блогерша дополнила небольшой сумочкой и солнцезащитными очками, а ее волосы развеваются на ветру.

В подписи к публикации Квиткова оставила лишь забавные эмодзи, а поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новое видео:

"Где взять такое пальто?".

"Лук хорош, но потом будет говорить, что заболела и плохо себя чувствует".

"Блин, залипла… и слушать, и смотреть".

"Стильно".

"Красавица".

"Не холодно?".

"Агент Даша".

"Такая кайфовая модница".

"Нереально стильно".

"Очень классный look, вам подходит".

"Ну это поджог. Какая женская энергия".

"Этот образ вау".

"Невозможно остановиться смотреть".

"Стильно и очень красиво".

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