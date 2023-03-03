Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина порадувала шанувальників, показавши незвичайні зі своєї участі у ютуб-шоу "Жаба Гадюка".
Як видно, Анна прийшла на ютуб-програму до провідного Володимира Шумко у кумедне гумористичне шоу "Дай у борг". Разом із нею брала участь радіоведуча Міла Єрємєєва. Як видно, Аня прийшла на зйомки в модному дірявому худорлю, яке приховало її стрункі форми. Її волосся зібране в незвичайне укладання і м'якими хвилями спадає на плечі, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
У підписі до публікації Неплях написала: "Дивися шоу "Дай у борг" @jabagaduka. Посилання в шапці профілю". Шанувальники не пройшли повз нього і почали ж лайкати і коментувати нову публікацію дівчини, також з нею коментують на ютуб-каналі:
"Ви просто вогонь, а Єремєєва дратувала протягом усієї передачі".
"Передача топ дуже добре показує, яка людина, і як будує стосунки з друзями та оточенням, що все одразу ж без слів згодні допомогти!".
"Радіоведуча така душила, відразу ображається. Друга дівчинка клас, думаю, вона мала виграти".
"Більше жінок у шоу! У мене з обличчя не сходила посмішка весь випуск".
"Гарний настрій подарували. Дуже драйвовий випуск, більше таких дівчат".
"Аня сподобалася. Яку би дичину дівчинка в трубку не сказала - їй відповідають, що ось гроші, якщо це для тебе важливо. Щира радіоведуча здалася не такою вже щирою. Але випуск класний вийшов".
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Подвійне охоплення: окупанти змінили стратегію в районі Бахмута і "добилися успіхів"
Світло знову можуть вимкнути, відомо коли: "Вже треба готуватися"
Речі висять на деревах, скрізь уламки: зростає кількість жертв нового ракетного удару
"Путинська Росія відійде в історію, справа йде до кінця": навіщо насправді Лукашенко примчав до Китаю
Нагадаємо, "Ніби з іншого життя": Лобода у стильному образі поділилася архівними кадрами.
Як повідомляла Politeka, "Здоров'я головніше": Єфросиніна в приталеному вбранні перелякала хворобливою худорлявістю, відео.
Також Politeka писала, що "Це дуже важливий проект": екс-дружина Потапа Горова похвалилася важливим досягненням.