Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка повеселила поклонников, показав необычные со своего участия в ютуб-шоу "Жаба Гадюка".

Как видно, Анна пришла на ютуб-программу к ведущему Владимиру Шумко в забавное юмористическое шоу "Дай в долг". Вместе с ней принимала участие радиоведущеая Мила Еремеева. Как видно, Аня пришла на съемки в модном дырявом худи, которое скрыло ее стройные формы. Ее волосы собраны в необычную укладку и мягкими волнами спадают на плечи, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Неплях написала: "Смотри шоу "Дай в долг" @jabagaduka. Ссылка в шапке профиля". Поклонники не прошли мимо и утт же принялись лайкать и комментировать новую публикацию девушки, также виде с ней комментируют на ютуб-канале:

"Вы просто огонь, а Еремеева бесила на протяжении всей передачи".

"Передача топ очень хорошо показывает, какой человек, и как строит отношения с друзьями и окружением, что все сразу же без слов согласны помочь!".

"Радиоведущая такая душила, сразу обижается. Вторая девочка класс, думаю, она должна была выиграть".

"Больше женщин в шоу! У меня с лица не сходила улыбка весь выпуск".

"Хорошее настроение подарили. Очень драйвовый выпуск, побольше бы таких девушек".

"Аня понравилась. Какую бы дичь девочка в трубку ни сказала – ей отвечают, что вот деньги, если это для тебя важно. Искренняя радиоведущая показалась не такой уж искренней. Но выпуск классный получился".

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