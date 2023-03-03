На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні вночі окупанти обстріляли Запоріжжя. Влучили в житловий будинок. Четверо людей загинули. Одна врятована дівчина провела п’ять годин під завалами, обіймаючи кота.

"Топ-тема дня: так звані «брянські заворушення», які у Вікіпедії вже охрестили «початком громадянської війни в росії». Все почалося вранці в російському інформаційному просторі, як нібито велика група «українських диверсантів» - 40-50 людей - проникли в брянську область і тероризують місцеве населення. Був навіть поранений хлопчик, який потім перетворився на дівчинку, яка загинула, правда, потім восхресла. Це якщо коротко", — пише Марічка Падалко.

Путін навіть встиг це прокоментувати і скликати засідання РНБО, яке пізніше скасував. Бо раптом в мережі з’явилося відео людей, які називають себе представниками «Руського добровольчого корпусу», і «що вони прийшли заради звільнення своєї рідної землі і боротьби з путінським режимом».

В ГУР Міноборони України вже встигли це оцінити оптимістично. Секретар РНБО Данілов назвав це розгортанням нового руху.

«Стільки, скільки буде потрібно» США будуть підтримувати Україну» - наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час першої короткої від початку великої війни зустрічі із лавровим в кулуарах саміту Великої двадцятки.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.