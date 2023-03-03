На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне ночью оккупанты обстреляли Запорожье. Попали в жилой дом. Четверо человек погибли. Одна из спасенных девушек провела пять часов под завалами, обнимая кота.

"Топ-тема дня: так называемые "брянские беспорядки", которые в Википедии уже окрестили "началом гражданской войны в россии". Все началось утром в российском информационном пространстве, как будто большая группа «украинских диверсантов» – 40-50 человек – проникли в брянскую область и терроризируют местное население. Был даже раненый мальчик, который потом превратился в девочку, которая погибла, правда, потом воскресла. Это если коротко", - пишет Маричка Падалко.

Путин даже успел это прокомментировать и созвать заседание СНБО, которое позже отменил. Ибо вдруг в сети появилось видео людей, называющих себя представителями «Русского добровольческого корпуса», и «что они пришли ради освобождения своей родной земли и борьбы с путинским режимом».

В ГУР Минобороны Украины уже успели оценить это оптимистично. Секретарь СНБО Данилов назвал это развертыванием нового движения.

«Столько, сколько потребуется США будут поддерживать Украину» - подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время первой короткой с начала великой войны встречи с лавровым в кулуарах саммита Большой двадцатки.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.