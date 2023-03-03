Українська співачка, актриса та блогерка 21-річна Ганна Трінчер записала кілька роликів за участю своєї 44-річної колеги Олі Полякової, а також Олексієм Завгороднім. Причому взаємодія двох артисток викликала бурхливу реакцію у мережі.

Артистки записали відео для своїх Тік-Ток профілів і отримали різну реакцію. Нещодавно вони випустили пісню "Путь до победы", яку масово критикували в мережі та згадали про провальний реліз Потапа.

А цього разу відео того, як спілкуються Полякова та Трінчер обурило мережу:

«Тільки мене кумарить Трінчер?; я вже говорив Полякова має цю пісню співати сама! Тренчер не в тему!; не розумію чому на Трінчер усі накинулися; Олька ти супер;

Чого вони смикаються так?; Що попало; Трінчер маленька така 😂; дістали своїми утисками, а рекламуватимуть роками; Як дитина, яка не вписується в дорослий світ... 😏».

А нещодавно Ганна виклала ще один Тік-Ток ролик, у якому постаралася виправитися та станцювала інакше, вже після інтерв'ю з колегами. Проте ні танці, ні уривок із пісні в мережі не оцінили.

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