Несподівано до Анатолія Анатоліча на допомогу прийшли двоє незнайомців, які в'їжджали в Україну з боку Польщі.

Телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч, як і багато інших зірок українського шоу-бізнесу, під час повномасштабної війни зайнявся волонтерством та дає благодійні концерти. Свою дружину та трьох дітей він евакуював за кордон. Коли в Україні стало безпечніше, він вирішив привезти їх назад. Під час повернення з ним сталася неприємність прямо на кордоні. Про це він розповів в Інстаграм-Сторизі.

Зокрема, у Анатолія Анатоліча щось сталося з автомобілем, і він не знав, що робити. Але зненацька до нього на допомогу прийшли двоє незнайомців, які в'їжджали в Україну з боку Польщі.

"Наші люди найкращі. Людина замість того, щоб пройти кордон за 30 хвилин, витратила на мене 3 години, тому що не могла кинути мене в біді. Тягнув мене і автомобіль", - поділився телеведучий.

Він додав, що інший українець позичив свій трос і не взяв за це жодного гроша.

"А трос мені віддали з іншого автомобіля. Людина з великим серцем. Назар зі Львова. І як ви думаєте, взяв за це гроші? Ні, відмовився. Це найскладніша подорож у моєму житті, а я помандрував дай Боже взагалі", - розповів. Анатолій Анатоліч.

Щоправда, ведучий зробив висновок, що такі проблеми взагалі ніщо порівняно з людськими життями українців, які росіяни відбирають щодня.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.