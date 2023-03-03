Неожиданно к Анатолию Анатоличу на помощь пришли двое незнакомцев, которые въезжали в Украину со стороны Польши.

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, во время полномасштабной войны занялся волонтерствои и дает благотворительные концерты. Свою жену и троих детей он эвакуировал за границу. Когда в Украине стало более безопасно, он решил привезти их обратно. Во время возвращения с ним произошла неприятность прям на границе. Об этом он рассказал в Инстаграм-Сториз.

В частности, у Анатолия Анатолича что-то произошло с автомобилем и он не знал, что делать. Но неожиданно к нему на помощь пришли двое незнакомцев, которые въезжали в Украину со стороны Польши.

"Наши люди самые лучшие. Человек вместо того, чтобы пройти границу за 30 минут, потратил на меня 3 часа, потому что не мог бросить меня в беде. Тянул меня и автомобиль", - поделился телеведущий.

Он добавил, что другой украинец одолжил свой трос и не взял за это ни гроша.

"А трос мне отдали из другого автомобиля. Человек с большим сердцем. Назар со Львова. И как вы думаете, взял за это деньги? Нет, отказался. Это самое сложное путешествие в моей жизни, а я напутешествовался дай Бог вообще", - рассказал Анатолий Анатолич.

Правда, ведущий сделал вывод, что такие проблемы вообще ничто, по сравнению с человеческими жизнями украинцев, которые россияне отбирают каждый день.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.