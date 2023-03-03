Катерина Осадча розповіла, що через рік рух пошуку перетворився на масштабну ініціативу.

Після вторгнення росії в Україну ведуча Катерина Осадча та телеканал 1+1 створив спільний проект під назвою "Знайти своїх". Команда зібралася саме 3 березня і сьогодні для телеведучої особливий день. На своїй сторінці в Інстаграм вона підбила підсумки і розповіла, чого вдалося досягти команді за цей рік.

Катерина Осадча розповіла, що через рік рух пошуку перетворився на масштабну ініціативу. За цей час: було встановлено зв'язок із 2145 особами, опрацювали понад 7456 заявок на пошук та здійснили понад 10000 комунікацій з близькими, які шукають зниклих родичів.

"Ми вдячні кожному, хто приєднався та допомагає у пошуках! Дякую кожному у нашій великій команді, і кожному українцю, хто долучається. Ми не зупиняємось і продовжуємо працювати, поки останній запит "розшукується" не зміниться на "знайдено", - додала Катерина Осадча .

У коментарях під постом телеведучої користувачі мережі дякували команді за все, що вони роблять. Крім того, багато хто писав, що саме завдяки цьому проекту знайшли близьких, які зникли і не виходили на зв'язок.

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