Після вторгнення росії в Україну ведуча Катерина Осадча та телеканал 1+1 створив спільний проект під назвою "Знайти своїх". Команда зібралася саме 3 березня і сьогодні для телеведучої особливий день. На своїй сторінці в Інстаграм вона підбила підсумки і розповіла, чого вдалося досягти команді за цей рік.
Катерина Осадча розповіла, що через рік рух пошуку перетворився на масштабну ініціативу. За цей час: було встановлено зв'язок із 2145 особами, опрацювали понад 7456 заявок на пошук та здійснили понад 10000 комунікацій з близькими, які шукають зниклих родичів.
"Ми вдячні кожному, хто приєднався та допомагає у пошуках! Дякую кожному у нашій великій команді, і кожному українцю, хто долучається. Ми не зупиняємось і продовжуємо працювати, поки останній запит "розшукується" не зміниться на "знайдено", - додала Катерина Осадча .
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Світло знову можуть вимкнути, відомо коли: "Вже треба готуватися"
Вибухнув величезний російський літак, вижили не всі: "Карма"
"Я вибачаюсь": знесиленого Андрія Данилка зі сцени забрали на руках
Зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками: "Я пам’ятаю, коли він пішов..."
У коментарях під постом телеведучої користувачі мережі дякували команді за все, що вони роблять. Крім того, багато хто писав, що саме завдяки цьому проекту знайшли близьких, які зникли і не виходили на зв'язок.
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Катерина Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.