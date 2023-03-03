Екатерина Осадчая рассказала, что через год движение поиска превратилось в масштабную инициативу.

После вторжения россии в Украину ведущая Екатерина Осадчая и телеканал 1+1 создал совместный проект под названием "Знайти своїх". Команда собралась именно 3 марта и сегодня для телеведущей особенный день. На своей странице в Инстаграм она подбила итоги и рассказала, чего удалось добиться команде за этот год.

Екатерина Осадчая рассказала, что через год движение поиска превратилось в масштабную инициативу. За это время: была установлена ​​связь с 2145 лицами, обработали более 7456 заявок на поиск и осуществили более 10000 коммуникаций с близкими, которые ищут пропавших родственников.

"Мы благодарны каждому, кто присоединился и помогает в поисках! Спасибо каждому в нашей большой команде, и каждому украинцу, кто приобщается. Мы не останавливаемся и продолжаем работать, пока последний запрос "разыскивается" не изменится на "найдено", - добавила Катерина Осадчая.

В комментариях под постом телеведущей пользователи сети благодарили команду за все, что они делают. Кроме того, многие писали, что именно благодаря этому проекту нашли близких, которые пропали и не выходили на связь.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Катерина Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.