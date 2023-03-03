Молода дружина Віктора Павлика зізналася, як зустрічалася із чоловіком ще до його розлучення.

Український співак Віктор Павлик одружився вчетверте на дівчині, яка молодша за нього майже на тридцять років, зараз пара виховує маленького сина Мишка. Однак через скандальну поведінку дружини та бажання виставити особисте напоказ - парі часто пишуть різну критику.

На цей раз Катерина вирішила відповісти на найпопулярніші питання фанатів, написавши про часті чутки, що стосуються її сім'ї. Відповіла Репяхова і на питання про те, чи зустрічалася вона з Павликом, поки той був одружений.

«У вас були стосунки, доки Віктор Павлик був одружений?» - Запитали у Катерини.

Вона виправдалася: «Щоправда. Віктор Павлик улагодив питання з документами, розлученням лише через рік після того, як пішов від колишньої дружини фактично» - заявила Репяхова.

Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою часто показують у мережі, як вони живуть, чим захоплюються та що відбувається у їхньому житті. При цьому нерідко Катерині пишуть критику чи висміюють її сім'ю.

На подібні випади дівчина також реагує публічно, ділиться різними неприємними моментами і висловлює свою думку. На цей раз Катерина відповіла на чутки про розв'язну поведінку чоловіка Віктора Павлика.

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