Молодая супруга Виктора Павлика призналась, как встречалась с супругом еще до его развода.

Украинский певец Виктор Павлик женился в четвертый раз на девушке, которая моложе него почти на тридцать лет, сейчас пара воспитывает маленького сына Мишу. Однако из-за скандального поведения супруги и желания выставить личное напоказ - паре часто пишут различную критику.

В этот раз Катерина решила ответить на самые популярные вопросы фанатов, написав о частых слухах, касающихся ее семьи. Ответила Репяхова и на вопрос о том, встречалась ли она с Павликом, пока тот был женат.

«У вас были отношения, пока Виктор Павлик был женат?» - спросили у Катерины.

Она оправдалась: «Правда. Виктор Павлик уладил вопрос с документами, разводом только через год после того, как ушел от бывшей жены фактически» - заявила Репяхова.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Катериной Репяховой часто показывают в сети, как они живут, чем увлекаются и что происходит в их жизни. При этом нередко Катерине пишут критику или высмеивают ее семью.

На подобные выпады девушка так же реагирует пубилчно, делится различными неприятными моментами и высказывает свое мнение. В этот раз Катерина ответила на слухи о развязном поведении супруга Виктора Павлика.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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