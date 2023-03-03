Alyona Alyona визнала, що з болем важко впоратися, але спосіб все ж таки є і дуже дієвий.

Реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) зараз виступає за кордоном та дає благодійні концерти. Але все ж таки артистка знайшла час, щоб відповісти на запитання своїх підписників в Інстаграм-Сторіз. Одне з питань було від мешканки Лисичанька Луганської області, якій довелося тікати через російське вторгнення.

Дівчина написала, що дуже хоче додому до Лисичанська, але через війну це просто неможливо. Вона зізналася, що відчуває дуже сильний біль і їй важко з цим впоратися, тому українка попросила поради Alyona Alyona.

"Про емоції та біль. Зараз ось їду зі своїм товаришем та колегою, який сказав дуже круту штуку - ось у вас є якийсь багаж енергії, який ви витрачаєте на рідних близьких та роботу. І якщо ви витрачаєте цю енергію на тугу за домом , то ви позбавляєте цього рідних та близьких. А туга і біль ні до чого не приведуть і не дадуть жодної користі", - зауважила Alyona Alyona.

Артистка додала, що важкі обставини зараз склалися в багатьох українців, але треба продовжувати жити. Співачка радить направити всю свою енергію на щось корисне чи на рідних.

"Тоді ви станете щасливіше жити, адже тужити і сумувати - не вихід", - додала реп-виконавиця.

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