Alyona Alyona признала, что с болью трудно справиться, но способ все же есть и весьма действенный.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) сейчас выступает за границей и дает благотворительные концерты. Но все же артистка нашла время, чтобы ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм-Сториз. Один из вопросов был от жительницы Лисичанска Луганской области, которой пришлось бежать из-за российского вторжения.

Девушка написала, что очень хочет домой в Лисичанск, но из-за войны это просто невозможно. Она призналась, что чувствует очень сильную боль и ей тяжело с этим справиться, потому украинка попросила совета у Alyona Alyona.

"Про эмоции и боль. Сейчас вот еду со своим товарищем и коллегой, который сказал очень крутую штуку - вот у вас есть какой-то багаж энергии, который вы тратите на родных близких и работу. И если вы тратите эту энергию на тугу по дому, то вы избавляете этого родных и близких. А туга и боль ни к чему не приведут и не дадут никакой пользы", - отметила Alyona Alyona.

Артистка добавила, что трудные обстоятельства сейчас сложились у многих украинцев, но нужно продолжать жить. Певица советует направить всю свою энергию на что-то полезное или на родных.

"Тогда вы станете счастливее жить, ведь тужить и грустить - не выход", - добавила рэп-исполнительница.

Напомним, Alyona Alyona предложила украинцам пообщаться лично, но есть условие.

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