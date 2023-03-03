Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, намагається робити все можливе, щоб допомогти ЗСУ. Зокрема, вона волонтерить та збирає гроші на все необхідне. На своїй сторінці в Інстаграмі вона розповіла про захід, який організувала, щоб врятувати унікальний музей науки для дітей Експериментаріум.

"Поки наші воїни захищають фронт, росія бореться за душі та розум українських дітей. Цей музей - втіха для дітей, підлітків, що залишилися в Києві, які навчаються в укриттях під час повітряних тривог, дітей, які переїхали до Києва, рятуючись від обстрілів російських ракет у Харкові, Маріуполі, Дніпрі, Луганську, Запоріжжі, Миколаєві тощо", - зазначила Ілона Гвоздьова.

Хореограф зазначила, що до цього музею можна приходити щодня і своїми руками потримати вічний двигун, дізнатися про природу блискавки, зробити власноруч хімічні досліди тощо. – там 300 унікальних експонатів, які за один день не встигнеш вивчити.

На заході Ілони Гвоздьової зібралися меценати, волонтери, представники різних фондів та українські знаменитості. Мета була не лише врятувати музей, а й зібрати необхідну суму для генератора, а це 400 тисяч. Вона попросила допомоги у зборах в українців.

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