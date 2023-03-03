Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, старается делать все возможное, чтобы помочь ВСУ. В частности, она волонтерит и собирает деньги на все необходимое. На своей странице в Инстаграм она рассказала о мероприятии, которое организовала, чтобы спасти уникальный музей науки для детей Экспериментариум.

"Пока наши воины защищают фронт, россия борется за души и ум украинских детей. Этот музей - утешение для детей, подростков, оставшихся в Киеве, обучающихся в укрытиях во время воздушных тревог, детей переехавших в Киев, спасаясь от обстрелов российских ракет в Харькове, Мариуполе, Днепре, Луганске, Запорожье, Николаеве и т.д.", - отметила Илона Гвоздева.

Хореограф отметила, что в этот музей можно приходить каждый день и своими руками подержать вечный двигатель, узнать природу молнии, сделать собственноручно химические опыты и т.д. - там 300 уникальных экспонатов, которые за один день не успеешь изучить.

На мероприятии Илоны Гвоздевой собрались меценаты, волонтеры, представители разных фондов и украинские знаменитости. Цель была не только спасти музей, но и собрать необходимую сумму для генератора, а это 400 тысяч. Она попросила помощи у украинцев, чтобы собрать на генератор.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.