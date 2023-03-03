Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка перейшла працювати на канал "ДІМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео, яке є фрагментом та анонсом нового сезону проекту "Дочекаюсь".

Як видно, у ролику Лілія з'явилася в українських Карпатах, де, мабуть, проходила одна із зустрічей героїв проекту. В анонсі телеведуча на тлі приголомшливого гірського пейзажу розповідає про продовження неймовірного проекту "Дочекаюсь". А потім у кадрі з'являються герої з їхніми непідробними емоціями від довгоочікуваної зустрічі.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Не пропустіть! Старт другого сезону проекту "Дочекаюсь" на телеканалі ДОМ. Щочетверга о 21:00. Щемливі зустрічі українців, яких розлучила війна… Вірю, що цих зустрічей з кожним днем ставатиме все більше і більше. Вірю, що зовсім скоро всі українські родини знову обʼєднаються. Вірю, що той хто чекає, той обовʼязково дочекається".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Той, хто чекає – обов'язково дочекається! Все буде Україна! Ми віримо".

"Все буде добре. Україна переможе".

"Дуже чекаємо".

"Ви така гарна. Люблю".

"Слава Україні!".

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