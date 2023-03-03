Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, в якому показала себе без макіяжу та розповіла про любов до себе.

Як видно, у ролику Оля зняла себе в момент, коли наносить крем на обличчя, попередньо очистивши його від залишків макіяжу. Перед камерою вона з'явилася в грубій картатій сорочці і з трохи скуйовдженою головою.

"Головне в цьому житті - любити себе. Тоді і люди вас любитимуть. Ось я люблю і своє обличчя, і своє волосся, і тіло, і випити, і закусити. І люди до мене аж тягнуться", - іронічно каже Цибульська у ролику.

А в підписі до нього Оля написала: "Любите себе? Я вчуся заново щодня. Часом успішно, іноді - ніяк. Сьогодні пробувала прийняти те що бачу в дзеркалі. В кожному з нас є море доброго,жменя гріхів і ложка дьогтю. То називається людина. Напишіть про свої способи проявити любов до себе".

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