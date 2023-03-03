Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео з незвичайного місця, про яке мріє і для України.

Як виявилося, Соломія зі своїми американськими друзями побувала у незвичайному парку розваг із різними локаціями, атракціонами та навіть контактним зоопарком. Телезірка зняла все це на відео та вирішила показати українцям. А також розповіла, що тут дуже підтримують Україну.

У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Мріємо та докладаємо зусиль, щоб схожий табір з’явився і в Україні. Побували у @varietytx_peaceablekingdom - тут у липні вже вдруге пройде кемп для українських діток-переселенців. У @tonya_als та @rrlobay мають грандіозні плани щось схоже створити в Карпатах. У відео лише трошки атмосфери, але якщо чесно, я б сама залюбки стала учасником такого кемпу. Величезна територія - близько 50 гектарів, неймовірні техаські краєвиди, власний кінотеатр з попкорном, басейн, спортивні та ігрові майданчики, zip-лайни пристосовані і для діток з інвалідністю… А ще контактні зоопарки і дуже привітні та ручні тварини. Враження неймовірні. А головне все це створене з неймовірною любов’ю. Нині ще й тут шалено вболівають за Україну".

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