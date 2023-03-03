Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав фрагменти відео та розповів, що про нього знімають фільм.

Як видно, на відео є фрагменти із залаштунків роботи та повсякденного життя Григорія. То він їде в автомобілі, то йому виправляють макіяж перед виходом на сцену, то він у закулісся зйомок "Холостяка". За словами телеведучого, простим хлопцем з Миколаєва він і мріяти не міг, що колись про нього знімуть фільм.

У підписі до публікації Решетник написав: "Чи міг колись хлопець з Миколаєва мріяти, що про нього зніматимуть фільми. Хіба що потайки та в глибині душі. В мене часто не вірили, іноді казали, що змінюй професію - це не твоє… Але через роки ці ж люди просили автограф і зробити спільне фото з ними. Їхні слова мене ніколи не зупиняли - навпаки, змушували діяти та ставати кращим. Мені легко нічого не давалося та не дарувалося. І в цьому особливий смак власних життєвих перемог, цінність підкорювати мрії чесно та своїми силами. Завжди вірте в себе та працюйте, віддаючись на повну. Фільм "Я залишаюся вдома". Дякую талановитій авторці та режисерці @galina_inform22 . А ще… мрійте - сміливо та натхненно!".

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