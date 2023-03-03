Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео, которое является фрагментом и анонсом нового сезона проекта "Дождусь".

Как видно, в ролике Лилия появилась в украинских Карпатах, где, видимо, и проходила одна из встреч героев проекта. В анонсе телеведущая на фоне потрясающего горного пейзажа рассказывает о продолжении невероятного проекта "Дождусь". А затем в кадре появляются герои с их неподдельными эмоциями от долгожданной встречи.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Не пропустите! Старт второго сезона проекта "Дождусь" на телеканале ДОМ. Каждый четверг в 21:00. Щемящие встречи украинцев, разведенных войной… Верю, что этих встреч с каждым днем будет становиться все больше и больше. Верю, что совсем скоро все украинские семьи снова объединятся. Верю, что тот, кто ждет, обязательно дождется".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Тот, кто ждет – обязательно дождется! Все будет Украина! Мы верим".

"Все будет хорошо. Украина победит".

"Очень ждем".

"Вы такая красивая. Обожаю".

"Слава Украине!".

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