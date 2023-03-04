Популярна актриса Ксенія Мішина повернулася зі зйомок у Бельгії та продовжила роботу над собою. Поки що Ксенія не каже, заради чого так ретельно худне.

Варто зазначити, що минуло кілька місяців з того часу, як Ксенія Мішина захопилася схудненням і почала ходити в спортзал щодня, заради цього вона також змінила режим харчування. У Сторі Ксенія ділиться тим, як проходять її будні, чим вона захоплена і як продовжує роботу над собою.

Нещодавно вона показала, що змогла не лише забрати п'ять зайвих кілограмів і почати худнути далі, а й досягла задовільного результату. Мішина показала, що важить вже 48 кг. На нових кадрах артистка взагалі постала в білизні.

«Ох дівчатка, як неймовірно круто бути жінкою. Щодня про це думаю» – поділилася Мішина.

Щодня Миша показує, чим харчується і який у неї режим.

Однак кадри з Мишиною, яка розгулює у білизні перед сином, що підріс, збентежили деяких українок. Більше того, їй почали про це писати в Інстаграм:

«Бути в спідній білизні мамою перед сином не естетично взагалі» - пишуть артистці.

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