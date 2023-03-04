Популярная актриса Ксения Мишина вернулась со съемок в Бельгии и продолжила работу над собой. Пока что Ксения не говорит, ради чего так усердно худеет.

Стоит отметить, что прошло несколько месяцев с тех пор, как Ксения Мишина увлеклась похудением и начала ходить в спортзал каждый день, ради этого она полностью также сменила режим питания. В Стори Ксения делится тем, как проходят ее будни, чем она увлечена и как продолжает работу над собой.

Недавно она показала, что смогла не только убрать пять лишних кг и начать худеть дальше, но и достигла удовлетворительного результата. Мишина показала, что весеит уже 48 кг. На новых кадрах артистка и вовсе предстала в белье.

«Ох девочки, как невероятно круто быть женщиной. Каждый день об этом думаю» - поделилась Мишина.

Каждый день Мишина показывает, чем питается и какой у нее режим.

Однако кадры с Мишиной, разгуливающей в белье перед подросшим сыном, смутили некоторых украинок. Более того, ей начали об этом писать в Инстаграм:

«Быть в нижнем белье мамой перед сыном не эстетично вообще» - пишут артистке.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.