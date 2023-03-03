Щоб хоч якось підтримувати зв'язок із шанувальниками, знаменитості активно освоюють можливості соцмереж. Українська співачка та актриса Аліна Гросу також вирішила про себе нагадувати та записала відео, як робить свій вечірній макіяж. Відео знаменитість розмістила на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм.

"Мій вечірній мейк за хвилину всім, хто просив зберегти:) П.С. Вії не фарбувала, вони вже готові", - зазначила Аліна Гросу.

При цьому макіяж Аліна Гросу зробила з акцентом на губи, використовуючи блиск та темний олівець. Спочатку артистка прибирає волосся у хвостик та очищає обличчя. Потім наносить праймер, тон (щоб зробити обличчя млинцем) та стикові румуни з контурингом. Після цього все розтушовує, щоб надати натуральності.

Після цього вона наносить тіні, темну пудру і хайлайтер. Наприкінці артистка наносить на губи тіні, підкреслює контур олівцем і наносить блиск.

У коментарях під відео їй подякували за пораду: "Дякую, круто вийшло", "Яка ви гарна, а ваші вилиці - це щось", " Лялечка", "Все чудово, але було б краще, якби ви називали бренди косметики, яку використовуєте", "Дуже красиво вийшло".

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