Чтобы хоть как-то поддерживать связь с поклонниками, знаменитости активно осваивают возможности соцсетей. Украинская певица и актриса Алина Гросу также решила о себе напоминть и записала видео, как делает свой вечерний макияж. Видео знаменитость разместила на своей странице в соцсети Инстаграм.

"Мой вечерний мейк за минуту всем, кто просил сохранить:) П.С. Ресницы не красила, они уже готовы", - отметила Алина Гросу.

При том макияж Алина Гросу сделала с акцентом на губы, используя блеск и темный карандаш. Сначала артистка убирает волосы в хвостик и очищает лицо. Затем наносит праймер, тон (чтобы сделать лицо блином) и стиковые румыны с контурингом. После этого все растушевывает, чтобы придать натуральности.

После она наносит тени, темную пудру и хайлайтер. В самом конце артистка наносит на губы тени, подчеркивает контур карандашем и наносит блеск.

В комментариях под видео ее поблагодарили за совет: "Спасибо, круто получилось", "Какая вы красивая, а ваши скулы - это нечто ", "Куколка", "Все прекрасно, но было бы лучше, если бы вы называли бренды косметики, которую используете", "Очень красиво получилось".

Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции.

А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице.

Также Politeka писала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это.