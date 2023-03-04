Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився афішею нової вистави із зірковим складом акторів.

Як виявилося, Тарас та його зіркові колеги – Ганна Саліванчук, Наталка Денисенко, Артемій Єгоров та Антоніна Хижняк взяли участь у постановці під назвою "Основний інстинкт". За словами актора, поки що відомі дати лише перших двох вистав у Києві та Житомирі, однак, планується, що вони відвідають і інші міста.

У підписі до публікації Цимбалюк розкрив подробиці: "Нарешті ми можемо поділитись чудовою новиною! Ось у такому складі ми покажемо вам наш погляд на легендарну історію! Під час роботи над цим матеріалом розумієш, чому ця річ розібрана на цитати. Дійсно, більшість думок - філософський пошук людини.

"Іноді, щоб зрозуміти цінність життя, маєш його втратити" - це висновок одного з героїв пʼєси… але щоб збагнути, при яких умовах можна усвідомити подібне, вам варто завітати до місця, котре перевертає свідомість".

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