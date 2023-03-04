Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився афішею нової вистави із зірковим складом акторів.
Як виявилося, Тарас та його зіркові колеги – Ганна Саліванчук, Наталка Денисенко, Артемій Єгоров та Антоніна Хижняк взяли участь у постановці під назвою "Основний інстинкт". За словами актора, поки що відомі дати лише перших двох вистав у Києві та Житомирі, однак, планується, що вони відвідають і інші міста.
У підписі до публікації Цимбалюк розкрив подробиці: "Нарешті ми можемо поділитись чудовою новиною! Ось у такому складі ми покажемо вам наш погляд на легендарну історію! Під час роботи над цим матеріалом розумієш, чому ця річ розібрана на цитати. Дійсно, більшість думок - філософський пошук людини.
"Іноді, щоб зрозуміти цінність життя, маєш його втратити" - це висновок одного з героїв пʼєси… але щоб збагнути, при яких умовах можна усвідомити подібне, вам варто завітати до місця, котре перевертає свідомість".
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Наслідки жахають: росіяни вдарили по багатоповерхівках та житлових кварталах
Артист похвалився, що вітк з України, бо має право на класне і комфортне життя: "Я вільна людина"
Подвійне охоплення: окупанти змінили стратегію в районі Бахмута і "добилися успіхів"
8 березня і Великдень: українцям дали остаточну відповідь, хто може розраховувати на вихідний
Нагадаємо, "У мене часто не вірили": ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.
Як повідомляла Politeka, "Те, що бачу в дзеркалі…": кума Дзідзьо Цибульська зняла іронічне відео про свою зовнішність.
Також Politeka писала, що "Тут шалено вболівають за Україну": зірка "1+1" Вітвіцька у Техасі побувала в незвичайному місці та показала кадри.