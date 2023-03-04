Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился афишей нового спектакля со звездным составом актеров.

Как оказалось, Тарас и его звездные коллеги – Анна Саливанчук, Наталка Денисенко, Артемий Егоров и Антонина Хижняк приняли участие в постановке под названием "Основной инстинкт". По словам актера, пока известный даты только первых двух спектаклей в Киеве и Житомире, однако, планируется, что они посетят и другие города.

В подписи к публикации Цымбалюк раскрыл подробности: "Наконец-то мы можем поделиться прекрасной новостью! Вот в таком составе мы покажем вам наш взор на легендарную историю! При работе над этим материалом понимаешь, почему эта вещь разобрана на цитаты. Действительно, большинство мыслей – философский поиск человека. "Иногда, чтобы понять ценность жизни, должен ее потерять" – это вывод одного из героев пьесы… Но, чтобы понять, при каких условиях можно осознать подобное, вам стоит посетить место, которое переворачивает сознание".

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