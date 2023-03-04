Персонаж Юрія Горбунова має вуса та довгі локони, але в одній із серій він трохи змінить свій імідж.

Влітку відновилося виробництво серіалу "Скажені сусіди-2", де взяв участь майже повний каст попередніх історій. Прем'єрний сезон незабаром стартує на екранах. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов поділився у Instagram-stories з шанувальниками знімком зі зйомок, на фото він здався з густими вусами та довгим волоссям.

Перший сезон телеглядачі мають побачити ще рік тому, однак через повномасштабне вторгнення прем'єру відклали, і тепер глядачі можуть ексклюзивно подивитися його на Київстар ТБ. Творці проекту вагалися, чи варто знімати 2 сезон через війну в Україні, але зрозуміли, що українцям потрібна підтримка та позитивні емоції.

Персонаж Юрія Горбунова має вуса та довгі локони, але в одній із серій він трохи змінить свій імідж. Так, замість хвилястих локонів у нього будуть кучері, як у Насті Каменських чи Шакіри .

Варто зазначити, що раніше Юрій Горбунов говорив, що автори серіалу зробили все можливе, щоб "Скажені сусіди-2" позмагався за звання найкращого комендійного серіалу, здатного підняти українцям настрій у цей важкий час.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.



