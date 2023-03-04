Персонаж Юрия Горбунова имеет усы и длинные локоны, но в одной из серий он немного изменит свой имидж.

Летом возобновилось производство сериала "Скажені сусіди-2", где принял участие почти полный каст предыдущих историй. Премьерный сезон вскоре стартует на экранах. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился в Instagram-stories с поклонниками снимком со съемок, на фото он показался с густыми усами и длинными волосами.

Первый сезон телезрители должны увидеть еще год назад, однако из-за полномасштабного вторжения премьеру отложили, и теперь зрители могут эксклюзивно посмотреть его на Киевстар ТВ. Создатели проекта колебались, стоит ли снимать 2 сезон из-за войны в Украине, но поняли, что украинцам нужна поддержка и положительные эмоции.

Персонаж Юрия Горбунова имеет усы и длинные локоны, но в одной из серий он немного изменит свой имидж. Так, вместо волнистых локонов у него будут кудри, как у Насти Каменских или Шакиры.

Стоит отметить, что ранее Юрий Горбунов говорил, что авторы сериала сделали все возможное, чтобы "Скажені сусіди-2" посоревновался за звание лучшего комендийного сериала, способного поднять украинцам настроение в это трудное время.

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.



