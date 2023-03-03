Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як його покатали на крані хлопці зі Святошинського управління ДСНС.

"Завжди хотів фото на фоні цих трьох слів «запобігти, врятувати, допомогти» — бо це дуже сильні слова-символи. Думаю, ви розумієте. Тож ми приїхали до частини ДСНС, а потім — як в тумані). Я вже пожав руки всім, хто був на зміні, мені вже дали потримати за руль пожежної машини (радів, як малий), і в якийсь момент відчиняються оці великі ворота, Антон каже: (Антон — один з рятувальників, з жовтим димом)

— Ектор, зараз я вас підніму на крані. — Я був в шоці)) Назвіть мені хоч одну людину, яка відмовилась би?) Це ж дитяча мрія 😍", — похвалився суддя "Мастер Шеф".

Шеф-кухар показав яскраве фото та відео з київськими рятувальниками.

"Хлопці просто зробили мій день, сподіваюсь, це було взаємно) А ще, похвалилися, що створили власну інсту. Тепер всі бачитимуть, чим наші рятівники займаються щодня. P.S. Пам'ятаю, як Антон казав, що за фото зі мною теща любитиме його сильніше. Сподіваюсь, мені вдалось возз'єднати сім'ю))", — додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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