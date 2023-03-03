В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как его покатали на кране ребята из Святошинского управления ГСЧС.

"Всегда хотел фото на фоне этих трех слов «предотвратить, спасти, помочь» — потому что это очень сильные слова-символы. Думаю, вы понимаете. Поэтому мы приехали в часть ГСЧС, а потом — как в тумане). Я уже пожал руки всем, кто был на смене, мне уже дали подержаться за руль пожарной машины (радовался, как малыш), и в какой-то момент открываются эти большие ворота, Антон говорит: (Антон – один из спасателей, с желтым дымом)

– Эктор, сейчас я вас подниму на кране. - Я был в шоке)) Назовите мне хоть одного человека, который отказался бы?) Это же детская мечта 😍", - похвастался судья "Мастер Шеф".

Шеф-повар показал яркое фото и видео с киевскими спасателями.

"Ребята просто сделали мой день, надеюсь, это было взаимно) А еще, похвастались, что создали собственную инсту. Теперь все будут видеть, чем наши спасатели занимаются каждый день. P.S. Помню, как Антон говорил, что за фото со мной теща будет любить его сильнее. Надеюсь, мне удалось воссоединить семью))", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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