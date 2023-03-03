На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що планує взяти участь у Бостонському марафоні, але є одна проблема.

"«Марафон, так марафон!» Приблизно так я відповіла, коли мені миттєво потрібно було визначитися, чи готова я бігти 42 кілометри на БОСТОНСЬКОМУ марафоні, аби зібрати гроші для українсько-американської благодійної організації. В теперішньому фізичному і емоційному стані я б ніколи не відповіла на таке прохання, якби воно стосувалася мене особисто, але зробити важливу справу для України - так! Зібрані гроші підуть на допомогу із реабілітацією звільнених з полону українських військових", — пише Марічка Падалко.

Часу лишалося не так багато для підготовки на таку довгу дистанцію, тому для ведучої склали план тренувань.

"Війна зробила свою дурну справу ще і з нашим здоров‘ям, психікою і нервами. Я ніколи так хаотично і нездорОво не харчувалася, як останній рік. І тільки, напевно, біг не дозволив мені сильно змінитися ззовні. «Після перемоги повернуся в режим» - говорила собі сто разів, закінчуючи чергову плитку шоколаду. Але ж мудрі психологи наполягають, що треба навчитися жити і під час війни. Хоча хтось це засуджує", — додала зірка.

Марічка Падалко вже зареєструвалася для участі в марафоні, але поки не має стартового номера. Його їй призначать, коли вона збере перші 5000 доларів благодійної допомоги. Тому вона попросила тих, хто може, допомогти хоча б мінімальною сумою.

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