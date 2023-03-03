На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что планирует поучаствовать в Бостонском марафоне, но есть одна проблема.

"«Марафон, так марафон!» Приблизительно так я ответила, когда мне мгновенно нужно было определиться, готова ли я бежать 42 километра на БОСТОНСКОМ марафоне, чтобы собрать деньги для украинско-американской благотворительной организации. В нынешнем физическом и эмоциональном состоянии я бы никогда не ответила на такую ​​просьбу, если бы она касалась меня лично, но сделать важное дело для Украины - да! Собранные деньги пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных", - пишет Маричка Падалко.

Времени оставалось не так много для подготовки на столь длинную дистанцию, поэтому для ведущей составили план тренировок.

"Война сделала свое дурацкое дело еще и с нашим здоровьем, психикой и нервами. Я никогда так хаотично и нездорово не питалась, как последний год. И только, наверное, бег не позволил мне сильно измениться внешне. "После победы вернусь в режим" - говорила себе сто раз, заканчивая очередную плитку шоколада. Но ведь мудрые психологи настаивают, что надо научиться жить и во время войны. Хотя кто-то это осуждает", - добавила звезда.

Маричка Падалко уже зарегистрировалась для участия в марафоне, но у нее пока нет стартового номера. Его ей назначат, когда она соберет первые 5000 долларов благотворительной помощи. Поэтому она попросила тех, кто может, помочь хотя бы минимальной суммой.

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