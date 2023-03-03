На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что планирует поучаствовать в Бостонском марафоне, но есть одна проблема.

"«Марафон, так марафон!» Приблизительно так я ответила, когда мне мгновенно нужно было определиться, готова ли я бежать 42 километра на БОСТОНСКОМ марафоне, чтобы собрать деньги для украинско-американской благотворительной организации. В нынешнем физическом и эмоциональном состоянии я бы никогда не ответила на такую ​​просьбу, если бы она касалась меня лично, но сделать важное дело для Украины - да! Собранные деньги пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных", - пишет Маричка Падалко.

Времени оставалось не так много для подготовки на столь длинную дистанцию, поэтому для ведущей составили план тренировок.

"Война сделала свое дурацкое дело еще и с нашим здоровьем, психикой и нервами. Я никогда так хаотично и нездорово не питалась, как последний год. И только, наверное, бег не позволил мне сильно измениться внешне. "После победы вернусь в режим" - говорила себе сто раз, заканчивая очередную плитку шоколада. Но ведь мудрые психологи настаивают, что надо научиться жить и во время войны. Хотя кто-то это осуждает", - добавила звезда.

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Маричка Падалко уже зарегистрировалась для участия в марафоне, но у нее пока нет стартового номера. Его ей назначат, когда она соберет первые 5000 долларов благотворительной помощи. Поэтому она попросила тех, кто может, помочь хотя бы минимальной суммой.

Маричко Падалко, Егор Соболев

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.