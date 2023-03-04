Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати ніжний печінковий паштет з журавлинним мармеладом.

"Ніжчий паштет з курячої або індичої печінки під шаром кисло-солодкого журавлинного желе 🍒 готується просто, виглядає оригінально і виходить шалено смачним! 😋 Впевнена, що цей паштет стане вашим улюбленим 😃 Обов'язково спробуйте!", - радить зірка ".

Для паштету нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г печінки (курячої або індички)

1 цибулина

1 морквина

100 г вершкового масла

20 мл рослинної олії (1 ст. л.)

1 варене яйце

20 мл бренді (1 ст.л.)

сіль та перець (за смаком)

Відразу помийте печінку, просушіть її та наріжте невеликими шматочками. Моркву та цибулю наріжте кубиком. Обсмажте печінку на суміші олій, посоліть, поперчіть. Перекладіть готову печінку в миску, а в сік, що залишився на сковороді, додайте бренді, випаруйте протягом 3-4 хвилин і відправте до печінки.

Обсмажте на суміші олій моркву та цибулю, посоліть. Печінку, овочі, яйце та масло перебийте в комбайні до однорідної консистенції. Перетріть паштет через сито, перекладіть у кондитерський мішок. Викладіть паштет на 2/3 висоти форм та розрівняйте.

Для журавлинного мармеладу беремо:

100 мл журавлинного пюре

50 мл води

1 г агар-агара

30-40 г цукру

З'єднайте журавлинне пюре, воду, цукор і агар-агар, перемішайте все і при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть кілька хвилин і, поки мармелад гарячий, розлийте в форми поверх паштету. Заберіть форми в холодильник на 2-3 години.

Подавати такий паштет Єлизавета Глінська радить із гречаним багетом.

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